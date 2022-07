Autoridades de Puerto Rico radican cargos contra “influencer” por supuesta evasión del pago de millones de dólares en impuestos gubernamentales

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN Español) — La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia de Puerto Rico radicó este miércoles cinco cargos contra Jorge Christian Batista Agront, un influencer puertorriqueño por presuntamente deberle “a Hacienda cerca de US$ 7,6 millones, tras incumplir con su deber de reportar más de US$ 11 millones en sus Planillas de Contribución sobre Ingresos, personales y corporativas, durante los años 2017 al 2022”.

A través de un comunicado de prensa se dio a conocer que los cargos contra Batista Agront son cinco por no rendir planillas, en violación de la sección 6030.11 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico. Cuatro de ellos por sus planillas de contribuciones personales y uno relacionado con la planilla de su compañía Jettrades. “El influencer, quien alega ser experto en el mercado de las criptomonedas, podría enfrentar una pena de tres a ocho años de prisión por cada cargo y una multa de hasta US$ 20.000”, lee parte del comunicado.

La jueza Raiza Cajigas Campbell del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto contra Batista Agront, quien se allanó a la determinación del tribunal. Se le impuso una fianza global de US$ 100.000, la cual pagó y quedó en libertad. La vista preliminar del caso fue pautada para el 28 de julio.

El abogado Francisco Rebollo Casalduc, representante legal de Batista Agront, expresó en declaraciones escritas que su cliente “enfrentará está situación de manera responsable y con la prioridad que requiere. Se contrató una nueva firma de contadores y de auditores que, en conjunto con el equipo legal, están ya trabajando para aclarar esta situación. Se confía en que se logrará una resolución favorable. Mientras tanto, luego de prestar la fianza impuesta y quedar en libertad, el Sr. Batista continuará con la dirección de su empresa y el desarrollo de sus proyectos”.

Según el Departamento de Justicia “el influencer”, quien también “se identifica como Chris Agront y se mercadea, además, como educador financiero. Este utiliza las plataformas digitales como YouTube, Instagram y Facebook para la venta de cursos titulados “One Day Mastermind” para ‘crear millonarios’ en los que cobra hasta US$ 5.000.00 por curso. En sus videos, presume su costosa vida, hospedaje en hoteles exclusivos, autos de lujo, ropa de diseñador, joyas, relojes, viajes en jet privado por distintas partes del mundo como Roma, India, Dubai, Europa, Australia, Sahara, entre otros. Además, este resalta que gana más de un millón de dólares al mes”.

“Incluyendo las multas y penalidades, el imputado adeuda al erario apróximadamente US$ 4.526,216 en su carácter individual y US$ 3.094,349 por su corporación, para un alrededor de US$ 7,6 millones,”, informó en el parte de prensa la fiscal del Departamento de Justicia, Deborah Rodríguez Ortiz.

En el comunicado, se informa que la investigación del caso fue una alianza colaborativa entre el Departamento de Hacienda y el Departamento de Justicia de Puerto Rico.

“Este es el caso de evasión contributiva más sofisticado que ha visto el Ministerio Público y al mismo tiempo el más desafortunado, porque se refiere a un joven empresario reconocido por los medios como una persona exitosa y un ejemplo a seguir para muchos”, manifestó en declaraciones escritas el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea. Mientras que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, expresó que “continuaremos combatiendo la evasión contributiva y procesando este tipo de casos de alto perfil”.

