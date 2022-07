Alito Moreno dice que permanecerá en la dirección del PRI hasta 2024 pese a señalamientos por presunta corrupción

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, “Alito” Moreno, como se le conoce a Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que permanecerá al frente de ese partido hasta 2024 cuando se defina la carrera presidencial, según un audio difundido este martes por la gobernadora del estado de Campeche, Layda Sansores, en su programa semanal en línea.

Sansores, al frente de la entidad que Moreno Cárdenas gobernó de 2015 hasta 2019 antes de asumir la presidencia nacional del PRI, desveló en la emisión grabaciones donde presuntamente se escucha a Moreno afirmar que permanecerá en su gestión hasta 2024.

“¿Cuál es la ventaja que tengo? Hay tiempo para impulsar. Yo primero Dios, si me da vida, seguiré al frente del PRI hasta el 2024, o sea, a mí me va a tocar decidir la lista”, se escucha en una grabación adjudicada a Moreno y revelada en el programa “Martes del Jaguar”.

En esa misma emisión, Sansores también defendió sus dichos –del pasado 5 de julio en su programa– sobre supuestas “imágenes íntimas” que diputadas del PRI habrían enviado a “Alito” Moreno Cárdenas, como se le conoce a este político. La gobernadora ya ha filtrado anteriormente otros audios que involucran a Moreno Cárdenas en supuestos escándalos de corrupción.

Pero “Alito” no ha admitido que esos audios sean auténticos. En cambio, en una conferencia de prensa del 4 de julio, se refirió a éstos como “ilegales” con información “calumniosa, dolosa, que no solo pone en riesgo mi honra, no solo pone en riesgo a mi familia, mi vida personal porque públicamente hemos recibido amenazas de muerte”.

El exgobernador —que lidia con cuestionamientos de algunos integrantes de su partido de si debería continuar o no a la cabeza de éste— afirma ser un perseguido político del gobierno federal, algo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechaza.

Las acusaciones contra ‘Alito’ Moreno

El 7 de julio, 15 exgobernadores del PRI exigieron en una carta pública la renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas para replantear la estrategia del partido con miras a competir en procesos electorales por venir.

Un grupo de diputadas, acompañadas de Moreno Cárdenas, denunciaron este martes ante la fiscalía general de la República (FGR) a Sansores por “calumnias y violencia ejercida contra la dignidad de las legisladoras”.

En conferencia de prensa, Moreno Cárdenas dijo que las insinuaciones de Sansores “constituyen un acto de violencia política en razón de género en contra de las diputadas federales del PRI”.

Además, Moreno Cárdenas denunció este domingo, en un video difundido en sus redes sociales, haber sido retenido en el área de migración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando regresaba de una gira por Europa.

En Ginebra, el político mexicano entregó una carta dirigida a la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet –según revela en el video– en la que denuncia al gobierno mexicano de acosar a la oposición.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó que se realizó una revisión, de unos 20 minutos, al dirigente del PRI a solicitud del gobierno de Campeche.

El viernes, el Gobierno de México publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que informaba que la fiscalía general de la República (FGR) investiga al exdiputado por presunto tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal. Minutos después, el tuit fue borrado.

López Obrador reconoció el lunes que fue un “error” haber difundido desde las redes del gobierno un mensaje sobre la investigación contra “Alito”, y aclaró que es la Fiscalía de Campeche la encargada de las pesquisas.

El 4 de julio pasado, dicha instancia cateó la mansión del presidente del PRI como parte de la investigación que realiza contra él.

El también exdiputado reaccionó por el tuit borrado, y en un video publicado el 8 de julio en Twitter, resaltó el mensaje del gobierno mexicano. Señaló que la instancia correspondiente debe ser la FGR por ser “un organismo autónomo”.

La Fiscalía de Campeche confirmó a CNN que actualmente existe una investigación contra Moreno Cárdenas por presunto enriquecimiento ilícito y que el 4 de julio ordenó el allanamiento en su casa.

CNN también contactó a la FGR para confirmar que exista una investigación en contra del priísta, pero hasta el momento no ha respondido.

Estas investigaciones se suman a las anunciadas la semana pasada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, contra el expresidente Enrique Peña Nieto, que también fueron notificadas a la FGR para que determine si hay delito que perseguir.

Esta controversia contra Alejandro Moreno Cárdenas se da a meses de las elecciones de 2023 a la gubernatura del Estado de México, el más grande del país, último bastión del PRI, junto con Coahuila. Dicho partido gobernó México durante 70 años.

–Con información de Paulina Gómez-Wulschner.

