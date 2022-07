El nuevo avance de “House of the Dragon” de HBO está aquí

“House of the Dragon” está basada en la novela de George R.R. Martin de 2018 “Fuego y Sangre” y abarcará los acontecimientos ocurridos 200 años antes de “Game of Thrones”. La primera temporada constará de 10 episodios.

Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon y Eve Best como la princesa Rhaenys Targaryen en “House of the Dragon”.

Ya puedes ver el nuevo tráiler de “House of the Dragon”, la precuela de “Game of Thrones”

(CNN) — HBO lanzó un nuevo avance de su precuela de “Game of Thrones”, “House of the Dragon”.

