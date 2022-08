Los testimonios de los (todavía) invictos al covid-19 tras más de dos años de pandemia: ¿suerte, inmunidad genética o vacunación?

Mientras tanto, Myriam ha decidido confiar en el poder de la vacuna ante una infección grave y su única preocupación es que pueda contagiar a alguien que lo pase mal. Pablo, por el contrario, dice que le tiene respeto a la enfermedad “no por la enfermedad aguda en sí, sino porque veo las complicaciones que puede tener a largo plazo en las personas adultas. No es un resfrío o una gripe, no te diría asustarme pero si que preferiría no contagiarme ni nadie de mi familia”.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), el 43,3 % de los estadounidenses presenta anticuerpos contra el SARS-CoV-2, lo cual implicaría que poco más de la mitad de la población no ha tenido la infección. Aparte de haberse cuidado muy bien durante la pandemia, no se sabe exactamente por qué más de la mitad de los estadounidenses no llegó a infectarse.

“Ya vi que no soy tan vulnerable como yo pensaba porque, por ejemplo, estuve en contacto estrecho con mi esposo a quien le dio covid y no me contagie”, cuenta Rocío Guerrero, una mexicana de 62 años que lleva más de tres años tomando un medicamento como parte de un tratamiento tras haber tenido cáncer de mama.

“He sido contacto estrecho de gente infectada al menos 5 o 6 veces que son las que yo he monitoreado. He hecho cuarentena, antígenos o PCR cuando se requería”, dice Myriam y asegura que no ha tomado precauciones adicionales aunque sigue las normas establecidas por las autoridades sanitarias.

Tan es así que ha volado a Madrid y de vuelta a Bélgica sin que el uso de la mascarilla sea obligatorio durante el viaje en avión. “Si a mí me permiten no llevarla, no la llevo”, admite Domínguez.

“Me resulta curioso porque sé de gente que es mucho más cuidadosa que yo en el sentido de que se ha privado de salir a restaurantes o salir con amigos. Yo, sin embargo, he hecho mi vida lo más normal posible y nunca he cogido el covid, al menos no que yo sepa”, cuenta Myriam Domínguez a CNN en Español desde Bruselas, Bélgica donde las medidas preventivas contra el covid como el uso del cubrebocas se han relajado bastante en los últimos meses.

Aunque esta ha sido una de las mayores interrogantes para la ciencia, todavía no se ha encontrado una evidencia concluyente sobre por qué algunas personas han logrado evitar infectarse tras más de dos años de pandemia. ¿Pero, qué piensan aquellos que no se han infectado o, al menos, no que hayan sido conscientes de ello?

