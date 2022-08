OPINIÓN | La vida de Olivia Newton-John siempre fue más de lo que parecía

No es de extrañar, dado su enfoque abierto de la vida en general, que Newton-John rechazara de todo corazón la gastada narrativa de la “batalla” que tan a menudo se utiliza para describir el cáncer. En una entrevista realizada en 2020, tres años después de que se le comunicara que su enfermedad había regresado, hecho metástasis y se había extendido a los huesos, seguía insistiendo en que se sentía “afortunada”. “Elijo no verlo tampoco como una lucha porque no me gusta la guerra. No me gusta luchar, sea donde sea, ya sea en el exterior o en una guerra real dentro de mi cuerpo”, explicó.

En muchos aspectos, su carrera musical fue más ecléctica y más ilustre de lo que un fan de “Grease” estándar podría apreciar. Todos conocemos su gran éxito de 1981, “Physical” (por cierto, el tema del video, “vamos a poner en forma a estas mujeres con obesidad como cortina de humo para nuestra canción sexi”, da la sensación de no haber envejecido bien cuando lo vuelves a ver), pero ¿sabías que ganó un Grammy a la mejor interpretación vocal femenina de country en 1974 por “Let Me Be There”? Su éxito inicial en la escena del country se encontró con una gran oposición por parte de los tradicionalistas, deseosos de proteger el género de cualquier supuesta contaminación por parte de los artistas pop.

Para empezar, el estreno de “Grease” no fue ni mucho menos el único acontecimiento memorable en el mundo de Newton-John en 1978. El año en que su fama se hizo estratosférica, un momento que se espera que cualquiera aproveche al máximo, también canceló una gira de conciertos por Japón en protesta por la matanza de delfines por parte de los pescadores del país. Su ternura por las criaturas llegó incluso a su música: su canción de 1981 “The Promise (the Dolphin Song)” se inspiró en los delfines que conoció en Hawái. “Fue extraño”, dijo a People en 1982. “A la mañana siguiente de estar en las piscinas, me desperté y la letra y la melodía estaban en mi cabeza. Creo que fue un regalo de ellos”.

(CNN) — La primera vez que vi a Olivia Newton-John fuera de su personaje me decepcioné bastante. Un comienzo poco propicio para un elogio, tal vez, pero permítanme explicar: era 1998 y yo tenía 10 años. El reparto de “Grease” se había reunido para un homenaje especial 20 años después del estreno original de la película, y yo había visto a Newton-John, que falleció esta semana a los 73 años, en la televisión en su gira publicitaria. Para mi horror, ya no era una adolescente que usaba una falda en A (tampoco tenía idea de que tenía 28 años cuando se filmó la película), y no había ninguna diadema Alice en su cabello.

