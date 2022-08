Más de 35 años de tensiones en Nicaragua entre la Iglesia católica y el sandinismo: esta es la historia

“Cuando llegó donde estábamos nosotros, donde estaba el gabinete de Gobierno, le pidió a Daniel Ortega acercarse a saludar, entonces llegó a saludar a todos, y cuando llegó donde mí, me hizo ese regaño público, lo que me dijo fue ‘usted, debe regular su situación’. Yo no quise discutir con él… lo que quería decir, es que yo no debía estar como sacerdote apoyando o siendo parte de un Gobierno”, dijo Cardenal en entrevista con CNN en 2015.

La investigación de Molina destaca que no se puede confirmar que la totalidad de estos casos sean autoría de simpatizantes del orteguismo. Sin embargo, afirma que antes de que Daniel Ortega llegara al poder, no ocurrían este tipo de ataques, que además se incrementaron a partir del inicio de la crisis social y política, en 2018, en la que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), murieron 355 personas y cientos más fueron detenidas, aunque el Gobierno reconoce solo 200 muertos, incluyendo policías. CNN ha pedido una reacción del gobierno a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, que dirige la vicepresidenta Rosario Murillo, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

