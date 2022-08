Dos personas se declaran culpables de robar y vender el diario y otras pertenencias de Ashley Biden a Project Veritas

Según los documentos presentados el jueves, Kurlander le envió un mensaje de texto a Harris después del evento diciendo: “La campaña [de Trump] no puede usarlo. Quieren que vaya al FBI. NO HAY MANERA que [Trump] use esto. Tiene que hacerse de otra manera…”

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.