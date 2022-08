La lucha contra la sequía en California tiene una nueva herramienta: el restrictor

“Este restrictor en particular te dará alrededor de un galón por minuto. Normalmente, un medidor de tres cuartos de pulgada es de 25 a 30 galones por minuto. Entonces, con 25 a 30 galones por minuto, puedes usar tu lavavajillas y tu fregadero y tener alguien en la ducha y tal vez incluso tengas el riego encendido y nadie nota la diferencia”, explicó Gilmer. “Con el restrictor puesto… su lavabo funciona bien. Su ducha funciona bien. Pero la irrigación no funcionará. Simplemente no suministrará la cantidad de agua que se demanda”.

