OPINIÓN | La tendencia de separarse de las mascotas nos toca de cerca

No son esenciales, como la calefacción o la vivienda que millones de personas en el Reino Unido no podrán pagar este invierno. Pero tampoco son un lujo desechable, y me cuesta creer que la mayoría de las personas que ha tenido que elegir entre su mascota y otros recursos vitales piense que lo son. La devoción que ofrecen a cambio de los cuidados más rudimentarios puede convertirnos cuando estamos a punto de quebrarnos.

Si a esto le añadimos la apatía que acompaña a muchos problemas de salud mental, es fácil quedarse paralizado durante días. Esto no es posible cuando vives con un cachorro enérgico y adorable que está encantado con cada segundo que pasas con él, y que ya es lo suficientemente fuerte como para causar graves daños a tus muebles si no mantienes tus reflejos afilados. Y ese animal no solo te hace levantarte, sino que te obliga a salir a la calle, te apetezca o no.

Como ocurre a menudo, a la crisis le siguió otra, y una vez más nuestras mascotas se han convertido en un indicador de la emergencia imperante, que en 2022 es económica. A medida que el coste de la vida se dispara en el Reino Unido, los propietarios son cada vez más incapaces de permitirse mantener a sus mascotas. El Dogs Trust dice que las consultas sobre la entrega de perros están en su punto más alto, y la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ha advertido que los refugios se están “ahogando”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.