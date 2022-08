Así será la tarjeta/cédula para votar en el Plebiscito constitucional de Chile 2022

Cabe recordar que quienes no voten recibirán una sanción. Las únicas personas que no incurrirán en sanción serán las que no voten “por enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de doscientos kilómetros de aquel en que se encontrare registrado su domicilio electoral o por otro impedimento grave”, y tendrán que comprobar su situación ante el juez competente, según el artículo 142 de la actual Constitución chilena.

