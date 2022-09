Qué significa para ti el alza en las tasas de interés (y cómo sacarle partido)

No obstante, conservan el poder adquisitivo de tus US$ 10.000 si no necesitas tocarlos durante al menos cinco años, y eso no es nada. También pueden ser especialmente beneficiosos para las personas que planean jubilarse en los próximos 5 a 10 años, ya que servirán como una inversión anual segura a la que pueden recurrir si lo necesitan en sus primeros años de jubilación.

Si ya eres propietario de una vivienda con una línea de crédito sobre el capital de la vivienda a tasa variable, y utilizaste parte de ella para realizar un proyecto de mejora de la vivienda, McBride recomienda preguntar a tu prestamista si es posible fijar la tasa de interés del saldo pendiente, creando así un préstamo sobre el capital de la vivienda a tasa fija. Digamos que tienes una línea de crédito de US$ 50.000, pero que solo has utilizado US$ 20.000 para una reforma. Pedirías que se aplicara una tasa de interés fija a los US$ 20.000.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.