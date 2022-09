El exitoso “crossover” del aguacate mexicano al mercado estadounidense

También precisa que cada dólar de importación del aguacate Hass mexicano en el año fiscal 2021-2022 generó US$ 2,79 en producción, US$ 1,51 en el Producto Interno Bruto y US$ 0,98 en ingresos laborales.

Detalla que la contribución a la producción total de Estados Unidos aumentó casi un 560% de US$ 1.700 millones en 2012 a US$ 11.200 millones en 2022, mientras que la contribución al Producto Interno Bruto de Estados Unidos aumentó casi un 410% al pasar de US$ 1.200 millones en 2012 a U$S 6.100 millones en 2022.

“Es muy fácil encontrar en el mercado productos que pueden ser muy sociables para fiestas pero que no son muy saludables, o productos que son saludables, pero no ricos. En nuestro caso, tenemos la combinación perfecta de los tres factores, y esto ha hecho que nuestra campaña caiga tan bien, no solo en el mercado hispano, sino también en el mercado americano, que ha adoptado esta fruta como si fuera de ellos”, dice Luque.

“Los productos agroalimentarios mexicanos con el mayor valor de exportación fueron: cerveza, con US$ 3.474 millones; tequila y mezcal, US$ 2.498 millones; aguacate, US$ 2.112 millones; tomate fresco o refrigerado, US$ 1.525 millones y productos de panadería, con US$ 1.235 millones”, dice el comunicado.

