Estadounidenses han donado casi US$ 390.000 para transportar a inmigrantes fuera de Texas

Texas: US$ 122.000 Florida: US$ 35.000 California: US$ 26.000 Nevada: US$ 10.500 Arizona: US$ 9.500 Georgia: US$ 9.000 Colorado: US$ 9.000 Carolina del Sur: US$ 9.000 Ohio: US$ 8.000 Tennesse: US$ 8.000

A través de una solicitud de información realizada con la oficina de Abbott, CNN obtuvo las donaciones detalladas realizadas desde abril hasta el 18 de septiembre. El análisis de datos de CNN mostró que las miles de donaciones individuales, que van desde US$ 1,12 a US$ 5.100 totalizaron más de US$ 379.000 durante ese período de tiempo. La mayoría de las donaciones fueron realizadas por personas en Texas (32%), Florida (9%), California (7%), Nevada (3%) y Arizona (3%), lo que representa el 5% de todas las donaciones.

