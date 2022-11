ANÁLISIS | Donald Trump está en su posición política más débil en años

Esta vez no será tan fácil. Anteriormente señalé que DeSantis ha demostrado una habilidad especial para generar mucha atención de los medios en Fox News. El nombre de Trump no se mencionó hasta la página 26 del New York Post dirigido por Rupert Murdoch (cuya página editorial se inclina hacia la derecha) el día después de su anuncio de 2024. Murdoch también dirige la empresa propietaria de Fox News.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.