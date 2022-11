¿Quién es Jude Bellingham, la joven estrella de Inglaterra?

Realizó todo el proceso de básicas con la selección inglesa: desde la sub 15 hasta la sub 21 En la sub 15, su debut fue en diciembre de 2016, cuando tenía apenas 13 años; en tanto, en la sub 21, su debut fue en septiembre de 2020, a la edad de 17 años Dos meses después, en noviembre de 2020, Bellingham realizó su debut en la selección mayor El entrenador Southgate lo convocó para un partido amistoso frente a Irlanda jugado el 12 de noviembre de ese año En ese partido, el joven futbolista entró al minuto 73, con lo cual sumó sus primeros 17 minutos en la mayor Desde entonces, Jude Bellingham acumula 18 partidos en la selección mayor de Inglaterra, con una asistencia y un gol en su cuenta (este último anotado este lunes contra Irán) Dato extra: Bellingham es el jugador más joven de toda la plantilla de Inglaterra en Qatar.

