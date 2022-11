La persona sospechosa del tiroteo en el club LGBTQ de Colorado Springs permanecerá detenida sin fianza

No quedó claro de inmediato cómo se resolvió el caso de la amenaza de bomba; el diario Colorado Springs Gazette informó que la fiscalía de distrito dijo que no se presentaron cargos formales en el caso. La fiscalía del distrito no respondió a la petición de comentarios de CNN.

“Tengo a los malditos i*******s afuera, mira eso, me tienen en la mira”, dice Aldrich en el video, apuntando la cámara a una ventana cubierta con persianas. “¿Ves eso de ahí? Los malditos i******s han sacado sus malditos rifles”.

Aldrich estaba orgulloso de las armas en su posesión, según Kraus. Cuando Aldrich le enseñó un arma una vez, Kraus le dijo: “las armas así me dan miedo”. Kraus recordó que Aldrich le dijo: “‘Hermano, no son las armas, es la gente a la que tienes que tener miedo’, y esa conversación no se me olvida”.

