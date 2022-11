Uruguay – Corea del Sur en Qatar 2022: a qué hora empieza y cómo ver por televisión e internet

urielblanco

(CNN Español) — El Mundial de Qatar 2022 sigue su paso. Este jueves, se jugarán cuatro partidos en los que debutarán las selecciones de los grupos G y H.

Uno de esos cuatro partidos es el Uruguay contra Corea del Sur, del grupo H (donde también están Portugal y Ghana, que se enfrentarán en la misma fecha).

Calendario completo del Mundial de Qatar 2022: partidos, horarios y fechas

La selección de Corea del Sur buscará una mejor participación que en el Mundial de Rusia, cuando quedó eliminada en fase de grupos.

En tanto, Uruguay seguramente querrá llegar aún más lejos que en Rusia 2018, cuando quedó eliminada en cuartos de final tras perder con la selección de Francia, que eventualmente fue campeona del mundo.

A continuación, te presentamos todos los detalles del Uruguay vs. Corea del Sur para que no te lo pierdas.

Federico Valverde y Heung-min Son, estrellas de Uruguay y Corea del Sur, respectivamente. (Crédito: imagen creada con fotos de Getty Images)

A qué hora empieza el Uruguay vs. Corea del Sur

Uruguay: 10 am México: 7 am Estados Unidos: 8 am Argentina: 10 am Colombia: 8 am España: 2 pm Perú: 8 am Venezuela: 9 am Ecuador: 8 am Así es la plantilla de Uruguay para el Mundial de Qatar 2022: estrellas, jugadores, alineación inicial posible

Cómo ver por televisión e internet

Uruguay: TCC, Canal 10, Nuevo Siglo, Teledoce, Canal 4, DIRECTV Sports, DIRECTV GO México: Canal 5, Canal 7, TUDN, Sky Sports, Blue To Go, VIX Estados Unidos: FS1, Telemundo, Telemundo Deportes, Peacock Argentina: DIRECTV Sports, DIRECTV GO Colombia: Caracol Televisión, Canal RCN, DIRECTV Sports, DIRECTV GO España: Gol Mundial Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV GO Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV GO Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV GO, Teleamazonas

