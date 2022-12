El último jumbo 747 acaba de salir de la línea de ensamblaje de Boeing

El 747 fue en el pasado la elección de los ricos y glamurosos, e incluso de la realeza. En muchas películas, entre ellas el clásico de James Bond de 1973 “Live and Let Die”, aparecía el avión, o decorados que parecían la sala de primera clase de su nivel superior. El 747 ha sido el Air Force One desde 1990. Dos aviones ya ensamblados se transformarán en la próxima generación del avión presidencial. Esos aviones no se entregarán hasta dentro de al menos cuatro años debido a los retrasos.

