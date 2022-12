Death Stranding 2, Hades 2, entre otros: los anuncios más destacados de The Game Awards 2022

(CNN Español) — Los premios The Game Awards 2022 galardonaron este 8 de diciembre a los mejores videojuegos del año 2022, con Elden Ring, la obra de From Software e Hidetaka Miyazaki, como el gran ganador de la noche llevándose los dos premios principales: el Game of the Year (GOTY) y el de Mejor Dirección. Además de los galardones, el evento acostumbra a ser un espacio en el que se anuncian y muestran nuevos videojuegos y esta edición del 2022 no quiso quedarse atrás en ese aspecto y ha tenido grandes sorpresas.

