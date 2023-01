Campaña de GoFundMe creada en memoria de Tyre Nichols ha recaudado más de US$ 1 millón desde la publicación del video de su detención el viernes

El fondo ha recaudado más de un millón de dólares desde que el viernes por la noche se hizo público el video de la detención de Tyre Nichols ocurrida el 7 de enero. Las donaciones ascendían a US$ 82.000 el viernes a las 8 de la tarde y se dispararon hasta los US$ 230.000 a las 10.30 de la noche del viernes. El sábado por la tarde, el total de donaciones ascendía a US$ 660.000. Este domingo por la tarde, el total de donaciones superaba los US$ 1.082.050.

