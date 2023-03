Un tren de carga de CSX se descarrila en Virginia Occidental: deja 3 heridos y diesel derramado en un río

El jefe adjunto Tim Adkins del Departamento del Sheriff del condado de Summers dijo que recibieron una llamada alrededor de las 5 a.m. de este miércoles sobre el descarrilamiento en un “tramo bastante remoto del ferrocarril”. Hubo “daño extenso” al tren, pero no a la propiedad exterior y no se bloquearon las carreteras, dijo.

