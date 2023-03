Reguladores de EE.UU. dicen que los clientes de SVB serán indemnizados por la quiebra del banco

A finales del año pasado, SVB tenía US$ 151.500 millones en depósitos no asegurados, de los que US$ 137.600 millones pertenecían a clientes estadounidenses. El jueves, los clientes retiraron US$ 42.000 millones de Silicon Valley Bank, dejando al banco con US$ 1.000 millones de saldo negativo en efectivo, según informó la empresa en un documento regulatorio.

Según los reguladores, los contribuyentes estadounidenses no tendrán que pagar ninguna de las dos facilidades. Pero los accionistas y tenedores de bonos corporativos no garantizados no estarán protegidos por el plan de los reguladores.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.