Multan a Lindsay Lohan, Jake Paul y otras celebridades con US$ 400.000 por inclumplir reglas al promocionar criptomonedas

La SEC también anunció que demandó a Sun y a tres de sus empresas por no registrar correctamente los criptovalores, manipular los mercados y no revelar las relaciones con las celebridades que recibieron pagos. También demandó a DeAndre Cortez Way, conocido como Soulja Boy, quien supuestamente era un patrocinador pagado de Tronix y no reveló sus vínculos con la empresa.

Por incumplir la regla, Lohan acordó pagar US$ 30.000 en multas además de los US $10.000 que obtuvo por la promoción. Paul acordó pagar US$ 75.000 en multas además de los US$ 25.000 que recibió.

