OPINIÓN | Lo que aprendí de que me extirparan el útero

Los profesionales médicos deben comprender que estas condiciones no son solo un problema de salud de la mujer, son un problema de salud que puede afectar a cualquiera. Se debe informar a los jóvenes de todo el país sobre la endometriosis y los fibromas, y esos esfuerzos están en marcha, promovidos por grupos como la Fundación de Endometriosis de EE.UU. y The White Dress Project. Debería haber más recursos económicos para aquellos que no pueden costear una atención adecuada y ambas condiciones deberían considerarse discapacidades para que sea más fácil para quienes sufren recibir ayuda suplementaria.

A través de Virginia HOPE, un grupo de apoyo que cofundé para aquellas que tienen endometriosis y sus familias, he escuchado innumerables historias similares a la mía. Y a través de otros grupos de apoyo y organizaciones como Worldwide EndoMarch, encontré ayuda que me guió a través de mis decisiones de salud y me dio un espacio seguro para compartir mi dolor. Ya sea que decidas extirparte el útero y otros órganos reproductivos, o no, lo importante es que tengas el poder de hacer lo que sea mejor para tu salud, no lo que otros te digan que debes hacer. Tú eres tu mejor defensor: habla, pregunta e investiga qué tratamientos pueden ser mejores para ti.

Comparto mi lucha contra la endometriosis y los fibromas con la esperanza de que las niñas y otras mujeres no tengan que pasar años sin respuestas a su sufrimiento; para que, no solo las mujeres y niñas que son negras, sino cualquiera que tenga útero entienda que no está sola en su dolor.

Seis meses después, me siento mejor que nunca desde que era una niña. Decir “solía ​​tener fibromas” es emotivo para mí y, aunque la cirugía no fue una cura para mi endometriosis, me ha permitido ganar una gran batalla no solo por mi salud sino también por mi calidad de vida.

Llegar a la decisión de que me extirparan el útero no fue fácil. La sola idea de perder una parte de mí que se sentía tan intrínsecamente ligada a mi condición de mujer me perturbaba. Pero con la terapia, poco a poco comencé a darme cuenta de que ya no podía aferrarme a algo que me estaba causando tanto dolor. Tuve que aceptar que para tener la vida que quería, tenía que dejar de lado la forma en que la mayoría de la sociedad define la “feminidad”.

