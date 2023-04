Algunos clientes de Starbucks se quejan de que su nueva bebida con infusión de aceite de oliva los hace correr al baño

Los beneficios del aceite de oliva están ampliamente difundidos, relacionados con la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y la reducción de la presión arterial (aunque los resultados positivos para la salud podrían deberse a que la dieta mediterránea reemplaza las grasas no saludables como la mantequilla con aceite de oliva, reportó The New York Times).

