Detienen a una estadounidense en Sydney después de que el personal del aeropuerto encontrara una pistola de oro en su equipaje

Estados Unidos también tiene más muertes por violencia armada que cualquier otro país desarrollado per cápita. La tasa en Estados Unidos es ocho veces mayor que en Canadá, 22 veces mayor que en la Unión Europea y 23 veces mayor que en Australia, según datos del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de 2019.

