Disney demanda a DeSantis y a la junta de supervisión tras votar a favor de anular el acuerdo con el distrito fiscal especial

“Disney se encuentra en esta lamentable posición porque expresó un punto de vista que no gustó al gobernador ni a sus aliados. Disney desearía que las cosas se hubieran resuelto de otra manera”, dice la demanda. “Pero Disney también sabe que tiene la suerte de contar con los recursos necesarios para oponerse a las represalias del Estado, una postura que las pequeñas empresas y los particulares no podrían adoptar cuando el Estado los persigue por expresar sus propias opiniones. En Estados Unidos, el gobierno no puede castigarte por decir lo que piensas”.

