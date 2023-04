Juan Guaidó, sobre Petro: “Se puso del lado de la dictadura” de Maduro

“(Petro) se puso del lado de la dictadura, no de los perseguidos políticos, de los que han violado derechos humanos. Y eso lo marca su agenda: cada vez que ha ido a Venezuela, y ha ido varias veces a Venezuela, no ha tenido un minuto en la agenda para reunirse con, por ejemplo, indígenas desplazados por destrucción del Amazonas (…), no ha tenido un minuto en la agenda para víctimas de derechos humanos”, aseguró Guaidó este jueves en una rueda de prensa en Miami.

