E. Jean Carroll parecía estar “sin aliento” y “emocional” en una llamada tras la supuesta violación por parte de Trump, testifica su amiga

Nunca se puso en contacto con Carroll para saber cómo lo estaba llevando, añadió Birnbach. “Le prometí que no sacaría el tema a flote, que no hablaría de ello y que no se lo contaría a nadie, así que lo enterré y, con el paso del tiempo, fue más fácil no pensar en ello”.

Tras la llamada telefónica que duró apenas unos minutos, ambas no volvieron a hablar del tema hasta 2019, según Birnbach. “Era su vida, su historia, no mi historia. Ella claramente no quería contarle a nadie lo que pasó y yo respeté eso”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.