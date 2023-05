Por qué Tesla sigue fabricando el Model S y el X aunque las ventas disminuyan

Además, aunque las ventas pueden ser pequeñas en comparación con el Model 3, esa no es realmente una forma normal de ver estas cosas. Mercedes-Benz también vende muchos menos sedanes Clase S que la más asequible Clase C. Pero Mercedes no va a dejar de fabricar la Clase S.

Es fácil entender por qué. Los modelos 3 y Y son mucho más asequibles. Hoy en día, un Model 3 tiene un precio inicial de unos US$ 40.000 dólares. El Model S cuesta unos US$ 88.000. Del mismo modo, el precio del SUV Model X comienza en unos US$ 98.000, mientras que el Model Y, más pequeño, solo cuesta US$ 47.000.

