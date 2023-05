Sevilla será “un personaje más” de los Latin Grammy 2023: estos son todos los detalles sobre la edición 24 del evento

Recepción de nominados: una celebración a los cientos de artistas que estarán nominados a la edición 24 de los premios. Leading Ladies of Entertainment: un evento que realiza la Academia desde hace algunos años para rendir tributo a los aportes de las mujeres en la industria musical. Best New Artist Showcase: una presentación de los artistas que están nominados en una de las categorías más importante de la noche, mejor nuevo artista. En la mezcla: un evento protagonizado por el círculo de productores e ingenieros de la Academia Latina de la Grabación en donde se realiza una sesión musical informal. Premios especiales: ceremonia en la que los Latin Grammy reconocen la trayectoria y legado de figuras de la música latina con el premio a la excelencia musical y el premio del consejo directivo de la Academia. Persona del Año: es la antesala de la ceremonia principal de los Latin Grammy. Como es tradición, el evento –que no es televisado y que solo tienen acceso músicos, nominados y otros miembros de la industria musical– se llevará a cabo el miércoles 15 de noviembre. Premiere de los Latin Grammy: este evento se lleva a cabo horas antes de la ceremonia principal de los premios y es en donde se entregan la mayoría de las estatuillas. Se transmite a través de las redes sociales de los Latin Grammy. Latin Grammy: la semana clausura la noche del jueves 16 de noviembre con la ceremonia principal, la cual se realizará en el Palacio de Congreso y Exposiciones de Sevilla, el Fibes. La transmisión del evento será una producción conjunta de TelevisaUnivisión y Radio Televisión Española.

