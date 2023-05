OPINIÓN | Si el rey Carlos quiere una coronación, debería pagar por ella

A mí, por ejemplo, me importan un bledo las glamurosas maniobras de relaciones públicas de la realeza. De hecho, me fui al extranjero para escapar de lo que parece un patriotismo forzado en Londres, y no soy el único. Las agencias de viajes de todo el Reino Unido han informado de un aumento de las reservas de vuelos, ya que los británicos aprovechan el lunes libre que se les concede como parte de las festividades. Bloomberg informó que el día festivo adicional podría contribuir a provocar una reducción del 0,7% del producto interno bruto. Deberíamos asegurarnos de añadirlo a la cuenta de su majestad.

La subvención soberana fue introducida en 1760 por el rey Jorge III, el mismo gobernante cuya política de impuestos sin representación contribuyó a desencadenar la guerra de independencia de Estados Unidos. La subvención supera con creces los presupuestos de otras monarquías europeas. (La monarquía española, por ejemplo, tiene un presupuesto anual de unos US$ 9 millones). Quizá si se aplica un presupuesto más ajustado a la familia real británica, sea Carlos y no los contribuyentes quien pague la próxima vez que opte por abordar un vuelo chárter de 32.000 libras (US$ 40.200) para asistir a un estreno de James Bond.

Tras la muerte de su madre, Carlos heredó bienes de la corona por valor de hasta 15.200 millones de libras (US$ 19.100 millones). Con esa enorme suma, no tuvo que pagar el impuesto de sucesiones del 40% que habría tenido que pagar un ciudadano de a pie. A ello hay que añadir los ingresos regulares del rey, empezando por la subvención soberana, un pago anual del gobierno británico que este año asciende a 86,3 millones de libras (US$ 108,5 millones).

