MTV Movie & TV Awards 2023: Conoce a los ganadores

“The Day the Music Died: The Story of Don McLean’s American Pie”

Elizabeth Olsen — “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” *GANADORA

“Avatar: The Way of Water”

La taquillera película “Top Gun: Maverick” se unió a las series de televisión “Stranger Things”, “The Last of Us”, “The White Lotus” y “Wednesday” con el mayor número de nominaciones entre los contenidos de ficción. A la cabeza de las nominaciones en las categorías de contenido sin guion [reality TV] se situaron programas como “Jersey Shore Family Vacation”, “RuPaul’s Drag Race”, “The Real Housewives of Beverly Hills” y “Vanderpump Rules”. Jennifer Coolidge recibió el premio al genio cómico, mientras que el galardón al mejor momento musical fue para Purple Hearts por “Come Back Home”.

