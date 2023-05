5 advertencias sobre la inteligencia artificial que han hecho los expertos

Hinton le dijo a CNN que no tiene claro cómo resolver el problema en este momento y que la solución es algo para lo cual hay que trabajar, teniendo en cuenta, además, que el desarrollo de esta tecnología no se puede detener: “No creo que podamos detener el progreso. No firmé la petición diciendo que deberíamos dejar de trabajar en IA porque si la gente en Estados Unidos se detuviera, la gente en China no lo haría”.

En una entrevista con The New York Times, Hinton se sumó a las preocupaciones sobre el potencial de la inteligencia artificial para eliminar puestos de trabajo y crear un mundo en el que muchos “ya no serán capaces de saber qué es verdad”. También señaló el asombroso ritmo de avance, mucho más allá de lo que él y otros habían previsto.

“Las imágenes de inteligencia artificial y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como este. Son ámbitos diferentes. La inteligencia artificial no es fotografía. Por lo tanto, no aceptaré el premio”, agregó.

