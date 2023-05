Trump apela fallo de US$ 5 millones a favor de E. Jean Carroll en juicio civil por agresión sexual y difamación

Como cualquier acusado en un caso civil, Trump no estaba obligado a comparecer ante el tribunal para el juicio o para cualquier procedimiento. Además, tenía derecho a no testificar en su propia defensa. No asistió al juicio y su equipo afirmó que el expresidente no podría tener un juicio justo en Nueva York.

