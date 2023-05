Desde el pop-rap viral de Drake hasta los himnos de protesta de Kendrick Lamar, estos fueron los momentos decisivos de la música en la década de 2010

Echemos un vistazo a los álbumes más vendidos en 2012: “21” de Adele y “Red” de Taylor Swift. En el número 3 se situó “Up All Night” de One Direction, el álbum debut del grupo. Y su segundo álbum, “Take Me Home”, publicado el mismo año, se hizo con el nº 5.

Dos años después, Solange publicó “A Seat at the Table”, un álbum que explora el impacto personal de la violencia contra los negros y morenos en temas como “Weary” y “Mad”. Ese mismo año, el escurridizo cantante Frank Ocean lanzó su álbum “Blonde”, cuya canción de apertura contiene la frase: “RIP Trayvon, that n**** look just like me”.

Tanto The Weeknd como Del Rey han dado un giro desde sus debuts, y sus imágenes se han vuelto más complicadas de lo que desmienten sus orígenes indie. The Weeknd se convirtió en una de las mayores estrellas del pop mundial sin abandonar su compromiso con los deprimidos y depravados. Del Rey, por su parte, no ha hecho más que profundizar en su nicho, elaborando discos intensamente personales que han madurado con sus oyentes.

Y entonces, en 2018, conocimos a Lil Nas X, un músico que creció en internet y cuyo éxito de country-rap “Old Town Road” comenzó como un meme y finalmente explotó fuera de internet, convirtiéndose en uno de los singles más vendidos de todos los tiempos e incluso cambiando la forma en que Billboard y otros guardianes de la industria definen “country” y “rap”. Lil Nas X utilizó su presencia digital para impulsar su perfil y convertirse en una auténtica estrella. Siguió combinando su música con videos virales: en el video de “Montero (Call Me by Your Name)” de 2021, de inspiración flamenca, aparecía vestido de diablo recibiendo un baile erótico de un ángel caído, también interpretado por Lil Nas X. El éxito fue nominado a canción del año en los Grammy de 2022.

