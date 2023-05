Por qué los técnicos argentinos de fútbol dominan en la conducción de las selecciones sudamericanas

“Mis jugadores saben que podemos cambiar en cualquier momento y que no somos unidimensionales”, sostuvo el joven técnico, que asumió en 2018. Ganó el premio The Best al mejor director técnico de 2022, entregado por la FIFA.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.