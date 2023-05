Una guitarra destrozada de Kurt Cobain se vendió por casi US$ 600.000, 10 veces más de lo estimado

La lista de canciones se vendió por US$ 50.800, 12 veces más que la estimación original de US$ 4.000. La subasta también contó con un póster de gran tamaño para el álbum “Nevermind”, que se vendió por US$ 10.400, así como artículos de muchos otros músicos famosos, como Elvis Presley, los Beatles, Freddie Mercury y Amy Winehouse.

La guitarra, que se volvió a reensamblar pero no se puede tocar, estaba valorada inicialmente entre US$ 60.000 y US$ 80.000.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.