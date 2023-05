Liberan a un hombre que cumplió 33 años en prisión después de que salieran a la luz pruebas exculpatorias

La evidencia exoneradora fue revelada durante una audiencia de libertad condicional de 2017 para uno de los coacusados junto a Saldana, quien dijo a la junta de libertad condicional que Saldana no solo no participó en el tiroteo, sino que no estaba presente en ese momento, dijo Gascón.

