31 multimillonarios valen más de lo que el Tesoro de EE UU tiene en efectivo

Algunos de ellos, como el magnate de la moda Bernard Arnault, valen mucho más. Arnault, presidente del fabricante de artículos de lujo LVMH, tiene un patrimonio neto estimado en US$ 193.000 millones de dólares. El multimillonario de Tesla, Elon Musk, tiene US$ 185.000 millones y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, tiene un patrimonio neto de US$ 144.000 millones.

Al cierre del 25 de mayo, el Tesoro tenía sólo US$ 38.800 millones en efectivo, según los últimos datos federales. Esta cifra es inferior a los más de US$ 200.000 millones de principios de mes y se acerca al nivel mínimo de US$ 30.000 millones.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.