Decenas de muertos y más de 300 heridos en un choque triple de trenes en India

El Ministro de Ferrocarriles, Comunicaciones, Electrónica y Tecnología de la Información de la India anunció que se otorgarán alrededor de US$ 12.136 como compensación a las familias de las víctimas en caso de muerte, y US$ 2.427 para las personas con lesiones graves. Además, las personas con lesiones menores recibirán US$ 606 .

