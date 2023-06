¿Cuánto cuesta ir a ver el debut de Messi en el Inter Miami?

Las entradas no suelen estar incluidas en los paquetes de vuelos y alojamiento que ofrecen las empresas. Y desde que se difundió la posible fecha del primer juego de Messi, los precios se dispararon. Según la página de venta de entradas Vividseats, los valores van desde los US$ 739 la más barata, hasta los US$ 14.329 las más exclusivas. De todas maneras, las entradas oficiales se ponen a la venta recién unos días antes del partido, salvo en el caso del público que ya tiene abonos y estas entradas pueden ser parte del paquete de partidos que ya compraron.

Aunque no hay nada en firme sobre las fechas, si Messi jugara por primera vez con el Inter Miami el 21 de julio, en la segunda semana de junio los vuelos con una escala para esa fecha rondan los 500.000 pesos argentinos (US$ 1.028 al cambio en el mercado paralelo). Por ejemplo, en la página del portal de viajes Despegar.com, un pasaje en esas fechas para estar cinco días en Estados Unidos tiene hoy un costo de 436.526 pesos (US$ 898); y en el sitio Almundo, un pasaje de las mismas características cuesta 446.705 pesos (US$ 919). Los valores expresados corresponden a la cotización del dólar paralelo del 13 de junio, que es el que se utiliza para este tipo de transacciones.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.