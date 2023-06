DeSantis firma un presupuesto récord para Florida, que incluye temas de campaña impulsados con dinero federal

En esa crítica no se dice cuánto ha dependido DeSantis del gobierno federal para pagar muchas de sus prioridades, primero del estímulo por covid-19 de US$ 2,2 billones firmado por el entonces presidente Donald Trump en 2020 y más tarde del Plan de Rescate Estadounidense de US$ 1,9 billones defendido por Biden.

La oficina del gobernador no dio a conocer una lista de los vetos de DeSantis en el momento de la firma, lo que probablemente reducirá el número de la línea superior del presupuesto. En el pasado, los vetos de DeSantis han eliminado entre US$ 130 millones a US$ 3.000 millones en gastos.

Hay US$ 12 millones asignados para continuar por un segundo año con los vuelos que transportan a migrantes de los estados fronterizos hacia las jurisdicciones gobernadas por demócratas. Otros US$ 25 millones se reservaron para rehacer New College, una pequeña universidad de artes liberales en la costa oeste de Florida, en un nuevo modelo de universidad pública conservadora. Además, incluye exenciones fiscales para productos de puericultura, como los pañales, y una ampliación multimillonaria de la elección de escuela que permitirá a prácticamente cualquier estudiante de Florida de educación básica y media superior asistir a escuelas privadas con dinero de los contribuyentes, dos de las primeras características de su propuesta a las familias republicanas.

