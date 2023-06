Millones de estadounidenses hablan “spanglish”. Este experto dice que es un superpoder

“La palabra ‘spanglish’ no tiene que ser escupida o erradicada para que eso suceda… No significa que no enseñemos a los niños a navegar por diferentes registros”, dice. “Simplemente significa que no tenemos que destruir el idioma del hogar y la comunidad para hacer eso”.

Stavans, autor del libro de 2003 “Spanglish: The Making of a New American Language” y de traducciones al “spanglish” de varios clásicos literarios, como “Alicia’s Aventuras en Wonderlandia”. Dice que desde hace décadas muchos reaccionan con sorpresa e ira cuando se enteraron de su obra.

@josemedina1000 Planching is as beautiful as ironing and planchando! #translanguaging #spanglish #language #chicano #Mexican #spanish #español ♬ Planching – Dr. José Medina

• Aplicando la sintaxis de un idioma a otro, por ejemplo: “The car red is driving down the street”, en español “El auto rojo está conduciendo por la calle”. (En español, los adjetivos generalmente vienen después de los sustantivos).

“Me convertí en el maestro que les decía a los niños: ‘Así no se dice’. No se dice así (NdR: en español). Porque eso era lo que me enseñaron”, dijo Medina a CNN en una entrevista reciente.

