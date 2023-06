El candidato presidencial republicano Will Hurd, ex agente de la CIA y congresista de Texas, dijo este domingo que las declaraciones de EE.UU. y sus aliados de que estaban monitoreando los eventos en Rusia enviaron un mensaje débil a Putin. “Hay otra palabra para eso. Eso es retorcerse las manos y no hacer nada”, dijo Hurd. Después de los informes de inteligencia que sugirieron una posible acción por parte de Prigozhin, “deberíamos haber estado planeando con nuestros aliados, deberíamos haber estado planeando con los ucranianos cómo aprovechar esta oportunidad”, dijo Hurd en “This Week” de ABC este domingo.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.