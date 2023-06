“Hemos visto ahora con la grabación de audio que salió hoy, como bien saben, que simplemente no hay duda de que no es apto para ser el presidente de Estados Unidos”, dijo la ex representante de Wyoming Liz Cheney, quien efectivamente sacrificó su carrera en la política republicana para oponerse a Trump. Las declaraciones las hizo a Lester Holt de NBC en el Aspen Ideas Festival.

