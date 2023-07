El humo seguirá llegando a EE.UU. mientras los incendios sigan ardiendo en Canadá pero, ¿por qué no se apagan?

“El humo es un problema, pero incluso si quisiéramos hacer algo al respecto, no estaría muy claro cómo hacerlo. Estás hablando de grandes áreas donde no hay acceso por carretera; no hay comunidades en algunos casos”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.