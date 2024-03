El representante de Sacha Baron Cohen responde a las acusaciones de Rebel Wilson

“Cuando llegué por primera vez a Hollywood, la gente decía, sí, ‘tengo una política de no imb**iles, es decir, sí, no trabajo con imb**iles’. Yo estaba como, ‘oh, sí. Quiero decir, eso suena sensato o lógico. Pero luego realmente lo entendí porque trabajé con un imb**il enorme y sí, ahora definitivamente tengo una política de no imb**iles”, dijo Wilson en un video compartido en Instagram a principios de este mes.

