Rumores de redadas migratorias asustan a la comunidad

YUMA, Ariz. (T3) – Ante la inquietud generada por rumores de posibles redadas migratorias en la ciudad, el jefe de policía de Yuma aclaró que su departamento no participará en operativos de este tipo. Asegura que aquí en Yuma no se están haciendo redadas para detener a migrantes, y no se les buscará a menos de que hayan cometido algún delito.

