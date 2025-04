Las autoridades siguen investigando tiroteo en Acosta Plaza

Pero algunos dicen sentir tranquilidad. Magdaleno Cortez Calderon quien vive en el area dice, “si yo me siento seguro, hasta ahorita por lo pronto quien sabe mas adelante…pues desde que me vine aqui, yo no e visto violencia. e visto a toda la gente calmada.”

“Pues no tan segura pero lo que tiene que hacer uno es no salir en las noches, no salir muy tardes que es lo que nosotros hacemos en la casa.”, dice Imelda Medrano quien se asegura de solo caminar por las calles en plena luz del dia.

